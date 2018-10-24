Элджею, Монеточке и другим исполнителям запретили выступать на концертах

Сегодня, 13:59 \\ Общество

Прокуратура Нижнегородской области запретила концерты Элджея, Монеточки, Jah Khalib, Matrang и Ганвеста.

Причиной отмены стало содержание нецензурной лексики в песнях данных исполнителей. Об этом было сказано в ведомстве прокуратуры. В частности было нарушено законодательство о защите детей от информации, вредящей здоровью и репутации. Теперь музыкантам придется либо внести возрастные ограничения до «18+» на посещения их концертов, либо вовсе сменить исполнение песен.

Отмечается, что их песни могут быть пропагандой алкоголя и наркотиков для молодых людей. Они также поют песни, которые могут толкнуть молодежь на действия, которые могут навредить своему здоровью или здоровью окружающих. Такой закон был подписан нынешним президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2014 году, а конкретнее, закон об использовании мата в кино, театре или на концертах.

Напомним, что ранее следственный комитет расследовал дело по таким музыкальным исполнителям, как Noize MC и Монеточка. Нашлись строки в их песнях, где они могут подтолкнуть молодое поколение на суицидальные действия. В 2016 году суд в Новосисбирске оштрафовал группу «Ленинград» на сумму в 40 тысяч рублей за употребление нецензурной речи.

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Автор - Константин Никитин
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