В Санкт-Петербурге хотят купить трамвай за 95 миллионов рублей

Сегодня, 13:04 \\ Общество

Правительство одного из крупнейших городов Российской Федерации намерено обновить общественный транспорт.

Согласно заявлению комитета по транспорту в Санкт-Петербурге, в Смольном хотят приобрести трамвай стоимостью в 95 миллионов рублей. Известно, что транспортное средство сможет вместить в себе 170 человек. На данный момент введён конкурс, который продлится до 19 ноября. Тот, кто получит тендер, должен будет представить трамвай в городе уже 10 декабря. Согласно условиям техзадания, длина вагона не должна превышать 28 метров, а ширина - 2,65 метра. Также должно быть не менее пятидесяти посадочных мест.

Также транспорт должны обеспечить USB-разъёмами, розетками для зарядки мобильных устройств, а также сигналом Wi-Fi. Максимальная скорость вагона может составлять не более 75 километров в час.

Ранее похожий контракт был заключен с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, однако позже оказалось, что трамвай уже был использован в Самаре.

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Автор - Татьяна Сазонова
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