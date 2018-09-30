На Качаловских прудах в Москве установят плавающие фонтаны

Сегодня, 09:25 \\ Общество

На Верхнем и Малом Качаловских прудах появятся фонтаны на воде.

Набережную, построенную на берегу Малого и Верхнего Качаловского пруда, оборудуют несколькими фонтанами на водной глади. Закрепят конструкцию якорями. В Департаменте капитального ремонта сообщили, что вода из фонтана будет вылетать на высоту до 11 метров. Каждое сооружение представит многоуровневую конструкцию с водяными форсунками. Для большей зрелищности фонтаны оборудуют подсветкой, в которую входит несколько десятков ламп.

В ведомстве отметили, что установка фонтанов принесет пользу не только эстетического характера. Они обеспечат циркуляцию воды в прудах. Это полезный процесс, оберегающий водоемы от застаивания. Кроме того, пруды начнут больше насыщаться кислородом, что необходимо для развития полезных организмов. Фонтаны стали частью полноценной работы по облагораживанию парка в пойме Битцы. Городские власти надеются, что к прудам начнут сходиться больше отдыхающих в жаркие дни.

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Автор - Антон Словацкий
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