На Качаловских прудах в Москве установят плавающие фонтаны

На Верхнем и Малом Качаловских прудах появятся фонтаны на воде.

Набережную, построенную на берегу Малого и Верхнего Качаловского пруда, оборудуют несколькими фонтанами на водной глади. Закрепят конструкцию якорями. В Департаменте капитального ремонта сообщили, что вода из фонтана будет вылетать на высоту до 11 метров. Каждое сооружение представит многоуровневую конструкцию с водяными форсунками. Для большей зрелищности фонтаны оборудуют подсветкой, в которую входит несколько десятков ламп.

В ведомстве отметили, что установка фонтанов принесет пользу не только эстетического характера. Они обеспечат циркуляцию воды в прудах. Это полезный процесс, оберегающий водоемы от застаивания. Кроме того, пруды начнут больше насыщаться кислородом, что необходимо для развития полезных организмов. Фонтаны стали частью полноценной работы по облагораживанию парка в пойме Битцы. Городские власти надеются, что к прудам начнут сходиться больше отдыхающих в жаркие дни.