В Кандалашке прошло награждение победителей в региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший школьный Краеведческий музей"

В Кандалакше прошло выездное заседание «Исторической Гостиной», которое посвящено 74-й годовщине после разгрома немецко-фашистских войск, находившихся в Заполярье.

На мероприятии также прошло награждение победителей в региональном этапе Всероссийского конкурса под названием «Лучший школьный Краеведческий музей». Комиссия приняла решение признать Музей боевой славы 19 Армии, а также Карельского фронта школы №9 в Кандалакше.

Но на этом награждения не закончились. Историко-краеведческий музей, который находится в Верхнетуломской средней школе, занял вторую лидирующую строку в награждении. Третьим по счету стал музей истории средней школы, находившийся в Молочном.

Ранее стало известно, что с 4 ноября 2018 года музей Победы, который находится в Москве, станет бесплатным для всех желающих. Любой человек сможет его посетить в День народного единства.