Жительница Великобритании придумывала себе болезни ради наркоза

Британка Ники Хэри несколько раз без причины ложилась под нож ради анестезии.

Британское издание The Mirror опубликовало на своих страницах историю англичанки Ники Хэри, которая попала в сильную наркотическую зависимость от наркоза. Ужас ситуации заключался в том, что женщина имитировала болезни, после которых соглашалась на операбельное вмешательство. На сегодняшний день, Ники прошла принудительное лечение в психиатрической клинике и смогла побороть страшную зависимость.

Свое первое обезболивающее британка получила в 18 лет. Тогда ей выписали ко-кодамол из-за боли в колене. Когда препарат перестал оказывать эффект, девушку прооперировали и вкололи дозу морфия. После выписки она начала постоянно принимать обезболивающие таблетки. В результате, препараты стали ей крайне необходимы. Когда Хэри пыталась прекратить прием, тут же начинались панические атаки и стресс. Англичанка начала имитировать боли в коленях, чтобы получать рецепт на сильные лекарства. При этом девушка не забывала менять доктора. В 30 лет она вынудила хирургов сделать ей еще одну операцию на ногах. Всего таких операций было 8. После 40 у Хэри обнаружили проблемы с маткой, но она даже не собиралась лечиться, а сразу выпросила операцию по ее удалению. После этого друзья насильно упекли ее в психиатрию.