Сбербанк сообщил, что опубликованная адресная книга сотрудников не повлияет на дальнейшую работу

В Сбербанке сделали заявление, что факт опубликованной адресной книги работников банка, которые попали в сеть, не повлияют на клиентов и не представит для них никакой угрозы.

На данный момент адресная книга располагается в сети в открытом доступе для всех работников, но угрозы в этом никакой не представляется, так как все персональные данные не находятся в открытом доступе.

На сайте для программистов была опубликована база данных, в которой содержится информация сотрудников. Оказалось, что 421,7 записей о работниках банка находилось в данном сайте.

О том, кто на самом деле разместил базу данных пока неизвестно, но сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по данной информации.

Ранее стало известно, что Сбербанк больше не будет принимать заявления на снижение ставок. Программа закончила свое действие еще 11 сентября. Сотрудники банка не отрицают, что имеется возможность на возобновление программы, но точной информации пока не известно.