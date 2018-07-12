Племянница императора Японии вышла замуж за простого менеджера

Свадьбу принцессы Аяко и работника транспортной фирмы Кэя Мория транслировали на японском телевидении.

Свадьба двоюродной племянницы императора Акихито и одного из сотрудников Nippon Yusen состоялась 29 октября в Токио. Церемонию бракосочетания показали самые крупные телеканалы страны. Обряд проходил в храме, согласно традициям синтоизма. На свадьбу пригласили самых близких родственников и друзей, около 30 человек.

Несмотря на средневековый ритуал, молодые супруги не упустили момент с обменом кольцами. Японцы пристально следили за свадебными нарядами брачующихся. Жених, Кэя Мория, был одет в строгий сюртук с жилеткой, а принцесса Аяко напоминала придворную даму средневековья. Она была облачена в торжественное кимоно из красной парчи, а ее прическа была сделана по всем технологиям тех лет. Согласно японскому закону, на свадьбу принцессы было выделено приданое в иенах, эквивалентное 950 тысячам долларов. Вступая в брак с простолюдином, принцесса теряет титул монаршей особы.