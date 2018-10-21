В Москве проходит акция памяти о жертвах репрессий

Сегодня, 12:38 \\ Общество

Традиционная акция «Возвращение имен» стартовала возле здания Лубянки в Москве.

Представители международной общественной организации «Мемориал» проводят акцию, посвященную многочисленным жертвам репрессий во времена СССР. Открыть «Возвращение имен» возле Соловецкого камня приехала Татьяна Москалькова, уполномоченное лицо президента по правам человека в РФ. Данное мероприятие проводится каждое 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий.

В ходе акции, организаторы и участники собираются на Лубянской площади в столице, где зачитывают имена жертв Красного террора. Кроме Татьяны Москальковой, в «Возвращении имен» поучаствовали Владимир Лукин, являющийся сенатором и Михаил Федотов, глава Совета по развитию общества. Акция завершится в 22:00 по местному времени. В «Мемориале» считают, что нельзя поддавать забвению те печальные события. По данным организации, столица СССР потеряла около 30 тыс. граждан за 1937-1938 год. Подобные мероприятия проходят и в других городах России.

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Автор - Антон Словацкий
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