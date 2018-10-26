Дом актеров МХАТа в Москве начали реставрировать

В столице стартовали реставрационные работы над домом актеров МХАТа.

Дом актеров МХАТ, который является одной из достопримечательностей Глинищевского переулка в Москве, предстанет перед горожанами в отреставрированном виде. Специалисты уже начали трудиться над его аркой с проездом, которую не трогали с 1938 года. Она украшена красивыми барельефами от скульптора Георгия Мотовилова. Данное здание относится к памятникам столичной архитектуры. Информация подтверждена на официальном портале московского руководства. Все восстановительные работы планируется закончить весной следующего года.

По словам главы Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, арку никто не трогал со времен ее строительства. Барельефы за этот период получили множество сколов и трещин. Специалисты, оценившие состояние здания, довольны общим положением дел. Фасад находится в идеальном состоянии, а реставрировать нужно только некоторые элементы отделки.