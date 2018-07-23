Мультфильм "Смолфут" занимает лидирующую строку по кассовым сборам в России и станах СНГ

Мультфильм «Смолфут» только вышел на экраны, но уже пользуется большой популярностью. Американское творчество занимает лидирующую строку по кассовым сборам в России и странах СНГ. За период с 25 по 28 октября по предварительным данным мультфильм собрал 175,3 млн руб.

Второе место занимает фильм под названием «Несокрушимый», который создали русские режиссеры и собрали с него 97,8 млн руб. на третей строке расположился фантастический боевик «Веном», который произведен в Америке. Его доход составил 88,2 млн руб.

Ранее стало известно о том, что с 1 по 3 ноября в Петрозаводске проведут показы фильмов Эстонии.