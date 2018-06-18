«Появились новые легкие»: Британский журналист сходил в русскую баню и поделился впечатлениями

Том Оу посетил одну из самых известных бань Лондона «Баню №1». Там ему сделали массаж при помощи березового веника, его он назвал «оружием войны».

Британский журналист сходил в русскую баню и поделился своими впечатлениями в издании The Telegraph. Том Оу выбрал баню, куда ходили многие знаменитости, среди которых были Кейт Мосс, Джастин Бибер и «матерь драконов» Эмилия Кларк.

В русской бане журналиста отхлестали березовыми вениками, эта процедура является традиционной. Интенсивные похлопывания улучшают кровообращение и помогают организму лучше «впитывать» тепло.

Во время такого массажа ему показалось, что его бьет огромное дерево во время сильного дождя. Британскому журналисту понравился и головной убор для бани, белую шляпу он сравнил с шапкой для Смурфиков. Оу странно себя чувствовал, так как массаж ему делал спортивного телосложения мужчины. Казалось бы, журналиста хлыстали березовым веником, но он от этого был расслаблен.

После парилки журналист отправился на другую процедуру. Британец окунулся в ледяную воду. Из-за контраста между парилкой и кадкой с холодной водой журналист ощутил необычные ощущения. Ему показалось, что у него «появились новые легкие».

После похода в русскую баню британец Том Оу ощутил себя гораздо свежее, чем до парилки. Баня принесла журналисту расслабление, массаж веником и купание в ледяной воде его впечатлили.