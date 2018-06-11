"Евровидение-2019" состоится под девизом "Позволь себе мечтать"

В 2019 году пройдет «Евровидение», которое каждый год дает собраться людям со всего мира и продемонстрировать свои вокальные возможности. В этом году по счету станет 64 мероприятие. «Евровидение» состоится с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). Девизом конкурса в новом году станет фраза «Позволь себе мечтать». В данном слогане имеется олицетворение сути всего мероприятия, появляется многообразие и общность в один момент.

Предыдущие конкурсы прошли в разных местах мира, в Лиссабоне, Португалии. Уже четвертый раз Израиль побеждает в мероприятии за всю историю конкурса. Юлия Самойлова представляла на конкурсе Россию, но не смогла пройти в полуфинал и покинула «Евровидение» до этапа Grand Finale.

Ранее участница «Евровидения», известная певица Ани Лорак решила дать шанс девочке на шоу Голос, которая не смогла справиться с волнением. Ее песня была очень тяжелой для такого юного возраста. Все члены жюри заметили волнение, что и стало отторжением.