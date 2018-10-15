В Московской области планируют создать поселки на воде

Власти Подмосковья задумались о размещении плавучих домов на трех водохранилищах.

Пестовское, Клязьминское и Химкинское водохранилища выбраны подмосковным руководством для возведения первых плавучих отелей и поселков. В учреждении «Канал имени Москвы» сообщили, что для воплощения инновации в жизнь, специалисты тщательно исследуют подобные комплексы в других странах.

Руководство ФГБУ выразило заинтересованность в развитии водной инфраструктуры. «Создание отелей на воде привлечет большой поток туризма. Для развития проекта будет взят за основу опыт европейских коллег », - рассказали в организации. Сначала планируется начать сборку специальных хаусботов – построек, которые могут держаться на водной поверхности. Площадь одного такого сооружения будет колебаться от 100 до 160 квадратов. Жилье будет оборудовано всеми необходимыми коммуникациями. На береговой линии строители разместят различные хозяйственные здания и парковку. Один такой поселок на воде будет состоять примерно из 15 – 30 хаусботов.