Анастасия Петренко покорила жюри на вокальном конкурсе

Анастасия Петренко, которой 9 лет, смогла покорить жюри из Москвы своей патриотической песней.

27 октября в Ростове-на-Дону состоялся международный конкурс под названием «Хрустальное сердце мира», где свои таланты продемонстрировало большое количество детей с разных городов страны. Девочка 9 лет Анастасия Петренко, которая обучается в вокальной студии «Орфей» в городе Новочеркасске, победила в конкурсе и является лауреатом 1-й степени. Девочка участвовала в номинации «Патриотическая песня» и смогла покорить всех членов жюри своим голосом и исполнением.

Ранее в Ставрополе прошел вокальный конкурс. Победителем стал ансамбль из Ессентуков. Участники в разном возрасте участвовали в мероприятии. От 7 до 27 лет любой желающий мог выступить на сцене и показать свои таланты.