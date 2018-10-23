Двое заключённых создали свою группу и поют песни Сергея Лазарева и "Руки вверх!"

Сегодня, 15:27 \\ Общество

Стало известно о новом музыкальном коллективе, который гастролирует по российским местам лишения свободы.

Сообщается, что двое заключённых Анатолий и Илья познакомились в следственном изоляторе во время ожидания своих приговоров. Оказалось, что они увлекаются музыкой, поэтому договорились, что если попадут в одну колонию, то создадут собственную группу. Вместе с Ильёй по одному уголовному производству проходила его супруга, которую отправили в женскую колонию неподалёку от той, в которой оказался её муж вместе с Анатолием.

Отмечается, что на зоне приветствуют творчество, если оно не нарушает общественный порядок. На территории лагеря находится специальное здание, где проводятся концерты и прочие праздничные мероприятия. В свободное от работы время осуждённые собираются, играют на гитарах и вспоминают о воле.

Также в исправительных учреждениях есть редкая возможность выездов за пределы колонии для участия в соревнованиях и конкурсах. Именно этим воспользовались заключённые, которые решили исполнять каверы песен Сергея Лазарева, Depeshe Mode, Ace of Base, а также групп "Грибы" и "Руки вверх!" в рок-обработке.

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Автор - Татьяна Сазонова
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