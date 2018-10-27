В Омске пройдет Всероссийский фестиваль науки

Сегодня, 12:59 \\ Общество

26 октября начался Всероссийский фестиваль науки 0+, который будет проходить в Омске. В этом городе мероприятие проводиться уже пятый раз, каждый год. Однако свое существование он начал 8 лет назад и состоялся во многих города России. Зрителями становятся люди самых разных возрастов, начиная от школьников младших классов до преподавателей.

 Для малышей специалисты проводят химическое шоу, предоставляют возможность соревноваться в роботфутболе, увидеть с близкого расстояния многие исторические артефакты, которые были найдены в Омске и в его регионе. Дети смогут даже проводить опыты с крысами и держать их в руках.

Геннадий Косяков, который является заместителем ректора в Омском государственном педагогическом университете, рассказал, что главной целью фестиваля является вызывание интереса у старшего и младшего поколения к науке и различный исследованиям.

Мероприятие будет проходить до 6 ноября. Каждый желающий может посетить лекции, тренинги, а также курсы по криминалистике.

Ранее состоялся фестиваль в Москве, который посвящен особенным людям. Инвалиды могут смастерить какую-либо поделку и продать ее в специальном киоске, где уже находятся такие же люди со своим творчеством.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу "Время". Так заявил её ведущий и руководитель информационных передач Кирилл Клейменов.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Адвокат заявил о продолжении работы Мегин Келли на NBC

 Журналистка может сохранить место на телеканале, однако гарантированно потеряет...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

 С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ