СМИ: наследство Николая Караченцова оценивается в 800 миллионов рублей

Актер умер за 1 день до своего Дня Рождения, 27 октября Николай Караченцов мог бы отметить свое 74-летие. Уже с понедельника родным умершего артиста предстоит начать процесс раздела наследства.

По данным СМИ, на наследство Николая Караченцова будут претендовать лишь двое – его супруга Людмила Поргина и сын Андрей. Вдова и сын имеют равные доли. По мнению СМИ, скандалов с разделом имущество не будет, так как семья Николая Караченцова имеет хорошие отношения.

По мнению экспертов, наследство умершего актера оценивается в 800 миллионов рублей. В эту сумму вошли лишь «ценники» на недвижимость Караченцова. Подсчитать точную сумму наследства с машинами, драгоценностями и другими денежными составляющими эксперты пока что не смогли. Николай Караченцов имел шикарную недвижимость.

С 2003 года он являлся владельцем квартиры в Шведском тупике, апартаменты располагаются на 256 квадратных метрах. В этой квартире 4 комнаты и 2 санузла. Апартаменты украшены богатой и старинной мебелью, иконами, картинами и даже антикварными бронзовыми дверными ручками. Караченцов покупал эту квартиру за 1 миллион долларов, сейчас она оценивается в 300 миллионов рублей.

Также актер оставил после себя загородный дом в Подмосковье. Там Караченцов и его жена жили после аварии. Участок на 0,5 Га, сад, бассейн и роскошное оформление эксперты оценили в 400 миллионов рублей. Еще 100 миллионов можно добавить к стоимости из-за громкого имя владельца. В итоге, только недвижимость Николая Караченцова оценивается в 800 миллионов рублей.