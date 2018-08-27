Набережные Москвы будут полностью обустроены к 2023 году

О планах администрации рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На данный момент на набережной в южной части Москвы оборудовано около 50 километров. По словам властей, в 2023 году будет полностью оборудована и оснащена вся пешеходная зона на территории всех набережных.

Как отмечает сам Бирюков, все набережные Москвы будут полностью облагорожены и оборудованы. При этом заммэра, властям предстоит провести работу вдвое больше, чем сделана на данный момент.

При этом отмечается, что все благоустройства столицы будет проводиться с учетом пожеланий жителей города, так любой житель столицы может предложить администрации свои идеи по благоустройства города.

Напоминаем, что ранее мэр Москвы отчитался о всех достижениях, которые получил, находясь на свой должности. Собянин подчеркнул, что значительное развитие коснулось транспортной и дорожной систем. При этом мэр обещает, что не собирается останавливаться на этом, и будет дальше заниматься развитием города.