Трамп заявил об ужесточении закона о смертной казни

Сегодня, 21:54 \\ Общество

Американский президент заговорил о данной мере после трагедии в Питтсбурге. 

 Американский лидер Дональд Трамп крайне агрессивно отреагировал на происшествие, которое произошло сегодня в Питтсбурге. После этого он предложил ужесточить закон, касающийся смертной казни. 

По словам президента, те, кто совершает подобные преступления должны нести самое суровое наказание из всех возможных, а не на протяжении долгих лет ожидать своего освобождения. 

Также Трамп считает, что применение смертной казни в данном случае позволит предотвратить возможные нападениях в церквях и синагогах. Он агрессивно отмечает, что те, кто способен на нападение на простых мирных жителей во время службы обязаны нести самое страшное наказание. 

Помимо этого, Трамп предположил, что в случае наличия охраны в синагоге пострадавший был бы только один, и это сам преступник. 

Напоминаем, что сегодня неизвестный напал на прихожан в синагоге. Мужчина открыл огонь внутри помещения, расстреливая людей. В результате нападения около 20 человек получили ранения различной тяжести, 8 человек скончались на месте. Сам преступник после совершения преступления сдался полиции, где его и допрашивают.

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Автор - Тереза Кёльн
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