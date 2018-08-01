Трамп заявил об ужесточении закона о смертной казни

Американский президент заговорил о данной мере после трагедии в Питтсбурге.

Американский лидер Дональд Трамп крайне агрессивно отреагировал на происшествие, которое произошло сегодня в Питтсбурге. После этого он предложил ужесточить закон, касающийся смертной казни.

По словам президента, те, кто совершает подобные преступления должны нести самое суровое наказание из всех возможных, а не на протяжении долгих лет ожидать своего освобождения.

Также Трамп считает, что применение смертной казни в данном случае позволит предотвратить возможные нападениях в церквях и синагогах. Он агрессивно отмечает, что те, кто способен на нападение на простых мирных жителей во время службы обязаны нести самое страшное наказание.

Помимо этого, Трамп предположил, что в случае наличия охраны в синагоге пострадавший был бы только один, и это сам преступник.

Напоминаем, что сегодня неизвестный напал на прихожан в синагоге. Мужчина открыл огонь внутри помещения, расстреливая людей. В результате нападения около 20 человек получили ранения различной тяжести, 8 человек скончались на месте. Сам преступник после совершения преступления сдался полиции, где его и допрашивают.