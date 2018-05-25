Большинство ирландцев проголосовало за отмену наказания за богохульство

В Ирландии пришли к соглашению, что наказание за богохульство больше не актуально для современного общества. На прошедшем референдуме подавляющее большинство проголосовало за его отмену.

В Ирландии прошел массовый референдум, касающийся отмены уголовного наказания за богохульства, то есть оскорбление бога.

Как стало известно, за исключение богохульства из конституции проголосовало подавляющее большинство жителей, а именно 71%.

Закон о наказании за оскорбление бога был принят в Ирландии более 80 лет назад, по данному закону виновного могли приговорить к уголовному сроку или штрафу, составляющего 25 тысяч евро.

Правозащитники и активисты атеистических организаций добивались отмены данного закона с 2015 года, когда произошел громкий скандал с участием актера Стивена Фрая. В одной из передач он крайне негативно высказался о боге, не сдерживая различных эпитетов и своего неприязненного отношения. Тогда актера попытались осудить, однако дело не смогло дойти до суда, так как пострадавших в данном деле просто не нашлось.

Также, напоминаем, что подобные отмены наказаний за богохульство прошли в ряде Европейских стран. Несмотря на то, что многие из них по-прежнему остаются религиозными, но это не доходит до фанатизма. Поэтому сторонники развития толерантности в обществе приняли решение, что подобная уголовная статья изжила себя и более неактуальна.

Напоминаем, что в России 5 лет назад приняли закон, направленный на наказание оскорбления чувств верующих.