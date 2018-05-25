Большинство ирландцев проголосовало за отмену наказания за богохульство

Сегодня, 21:17 \\ Общество

В Ирландии пришли к соглашению, что наказание за богохульство больше не актуально для современного общества. На прошедшем референдуме подавляющее большинство проголосовало за его отмену. 

 В Ирландии прошел массовый референдум, касающийся отмены уголовного наказания за богохульства, то есть оскорбление бога. 

Как стало известно, за исключение богохульства из конституции проголосовало подавляющее большинство жителей, а именно 71%. 

Закон о наказании за оскорбление бога был принят в Ирландии более 80 лет назад, по данному закону виновного могли приговорить к уголовному сроку или штрафу, составляющего 25 тысяч евро. 

Правозащитники и активисты атеистических организаций добивались отмены данного закона с 2015 года, когда произошел громкий скандал с участием актера Стивена Фрая. В одной из передач он крайне негативно высказался о боге, не сдерживая различных эпитетов и своего неприязненного отношения. Тогда актера попытались осудить, однако дело не смогло дойти до суда, так как пострадавших в данном деле просто не нашлось. 

Также, напоминаем, что подобные отмены наказаний за богохульство прошли в ряде Европейских стран. Несмотря на то, что многие из них по-прежнему остаются религиозными, но это не доходит до фанатизма. Поэтому сторонники развития толерантности в обществе приняли решение, что подобная уголовная статья изжила себя и более неактуальна. 

Напоминаем, что в России 5 лет назад приняли закон, направленный на наказание оскорбления чувств верующих.

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Автор - Тереза Кёльн
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