Пользователи сети раскритиковали IKEA за сравнение женщины с собакой

Сегодня, 20:28 \\ Общество

На компанию посыпался шквал критики и обвинений в сексизме. 

 Пользователи Facebook жестко раскритиковали последнюю рекламу известной компании IKEA. По их словам, данная реклама крайне оскорбительна, и приравнивает женщин к собакам. 

В рекламной публикации была изображена собака, по-человечески сидящая за столом. Ниже был написан совет о том, как стоит поступить, если “поцарапала машину или погрызла тапочки”. 

Именно данная реклама крайне огорчила большую часть покупателей компании. Несмотря на то, что данная публикация была опубликована в середине месяца, волна возмущений началась только сейчас. В основном, негативные комментарии поступали от феминисток. В комментариях под данной рекламой можно было встретить неоднократные обвинения в сексизме, в том числе и бытовом. Некоторые пользователи отмечали, что данная реклама очень грязная и мерзкая. Кто-то подчеркнул, что данной рекламой компания показала неуважение к большей части покупателей. Кто-то даже обвинил рекламный отдел в том, что данную публикацию специально держали как можно дольше, чтобы ее увидело больше людей. 

Представитель российского филиала компании официально принес свои извинения всем, кого обидела и задела данная реклама. После чего скандальный пост был удален.

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Автор - Тереза Кёльн
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