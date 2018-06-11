Агентство авиации Грузии отказали компании "Победа" в разрешении на вылеты в Тбилиси

Агентство авиации, которое находится в Грузии, приняло решение отказать в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси компании «Победа». Данная авиакомпания является низкобюджетной, однако правительство Грузии возьмут на рассмотрение обращение «Победы» при соответствии договоренностей, которые действуют между авиавластями этих стран.

Из-за отказов на разрешение полетов в Тбилиси, авиакомпании пришлось отменить многие рейсы из Питера, Екатеринбурга, Перми и Казани. Агентство гражданской авиации Грузии объяснила свое решение. При имеющемся акте, который оформлен властями двух стран, с 10 июня 2016 года полеты совершаются по принципу треугольника, но при условии, что в него не будет входить Тбилиси. Самолет может сделать остановку в данном месте, но затем продолжить полет до назначенного места прибытия.

Позже в ведомстве пришли к единому решению, что полеты из Ростова до Тбилиси все же будут доступны авиакомпании «Победа».

Ранее министерство транспорта РФ сообщили, что повышения цен на билеты в сторону Кубани не произойдет. Ситуация с подтоплением на Кубани не сможет каким-либо образом повлиять на цены на авиабилеты.