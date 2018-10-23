Правительство ужесточит ответственность для водителей, которые скрываются с места аварии

Сегодня, 16:47 \\ Общество

Правительство приняло решение одобрить ужесточение ответственности для управляющих транспортом за совершение побега с места происшествия. В новом законе при побеге или скрытии с места преступления и аварии будет наказание, которое присваивается к вождению в алкогольной опьянении. Однако, такое наказание происходит лишь при наличии тяжелых последствий.

 Петр Шкуматов, который является координатором общества, поддержал ужесточение наказания, но не согласен, что это самое удачное решение проблемы. Более того, мужчина сказал, что решение является «странным юридическим костылем».

Ранее стало известно, что правительство Украины планирует повысить ены на газ в несколько раз для жителей. Такая информация появилась из кабинета министров на одном из собрании.

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Автор - Дарья Андросова
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