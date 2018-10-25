Полицейских в Туапсе вакцинируют «в приказном порядке неизвестно чем»

Сегодня, 16:29 \\ Общество

После наводнения служителей закона постоянно собирают по тревоге и заставляют ставить неизвестные уколы.

Об этом в социально сети сообщил местный полицейский, желая сохранить анонимность. По словам автора поста, требования пройти поголовную вакцинацию озвучили после наводнения в Туапсе. При этом, сотрудникам не называют препарат, не говорят, от чего их вакцинируют, и даже угрожают. Подтверждением «приказного порядка» вакцинации сотрудников также является опубликованный скриншот внутренней переписки полицейских.

Согласно опубликованному снимку сообщений, начальство ОМВД РФ по Туапсинскому району выдвинуло подопечным ультиматум – либо приходить по указанному адресу, либо писать отказ. Но уже позднее один из участников чата добавляет, что отказ или неявка чреваты лишением премии. Жители города также ничего не знают о возможных эпидемиях. Но с подобными жалобами в комментариях отписали полицейские других регионов. Напомним, что режим ЧС в Туапсе введён 24 октября из-за сильных дождей. Позднее непогода превратилась в наводнение.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу "Время". Так заявил её ведущий и руководитель информационных передач Кирилл Клейменов.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

 С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ