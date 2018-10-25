Полицейских в Туапсе вакцинируют «в приказном порядке неизвестно чем»

После наводнения служителей закона постоянно собирают по тревоге и заставляют ставить неизвестные уколы.

Об этом в социально сети сообщил местный полицейский, желая сохранить анонимность. По словам автора поста, требования пройти поголовную вакцинацию озвучили после наводнения в Туапсе. При этом, сотрудникам не называют препарат, не говорят, от чего их вакцинируют, и даже угрожают. Подтверждением «приказного порядка» вакцинации сотрудников также является опубликованный скриншот внутренней переписки полицейских.

Согласно опубликованному снимку сообщений, начальство ОМВД РФ по Туапсинскому району выдвинуло подопечным ультиматум – либо приходить по указанному адресу, либо писать отказ. Но уже позднее один из участников чата добавляет, что отказ или неявка чреваты лишением премии. Жители города также ничего не знают о возможных эпидемиях. Но с подобными жалобами в комментариях отписали полицейские других регионов. Напомним, что режим ЧС в Туапсе введён 24 октября из-за сильных дождей. Позднее непогода превратилась в наводнение.