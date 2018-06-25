Депутат Госдумы обвинил Малахова в пиаре на смерти Караченцова

Сегодня, 15:52 \\ Общество

Манукян обвинил известного телеведущего в том, что его волнуют только рейтинги. 

 Депутат Госдумы Вадим Манукян раскритиковал Андрея Малахова за то, что он пытается поднять себе рейтинге за счет пиара на смерти Николая Караченцова. 

По словам депутата, выпускать шоу через несколько часов после смерти легендарного актера неэтично, и лично у него вызвало крайне негативные эмоции и раздражение. Он считает, что неправильно приглашать близких скончавшегося в студию и задавать им разные вопросы, когда они еще находятся в сильнейшем состоянии шока и скорби. 

Также, он подчеркнул, что стоит только человеку умереть, так сразу слетаются коршуны, у которых просто нет ни стыда, ни совести. Манукян считает, что в районе ближайших нескольких дней после трагедии телеканалы должны транслировать работы артиста, как память о нем, а не собирать ток-шоу, которые будут раскручивать людей на эмоции. 

Также он подчеркнул, что было совсем не обязательно тревожить близких в день смерти. Можно было бы и дождаться дня похорон, где каждый сам выскажет все, что посчитает нужным. Как итог, Манукян заявил, что Малахова волнуют только его рейтинги и его не волнует то, какими способами он будет их поднимать.

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Автор - Тереза Кёльн
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