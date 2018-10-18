Произошло мошенничество при перепродажи картины Исаака Левитана

25 октября в правоохранительные органы поступило заявление, которое предполагало мошенничество во время перепродажи известной картины «Весна. Последний снег», которую написал художник Исаак Левитан.

В четверг к сотрудникам полиции пришел арт-консультант с заявлением. В связи с продажей мужчина отдал картину жителю столицы, чтобы тот передал творчество на продажу. Если же до 9 октября не произошло реализации картины, то она возвращается к прежнему хозяину. Но данного действия не произошло до сегодняшнего дня.

Подозреваемый житель Москвы рассказал, что передал картину «Весна. Последний снег» нужному человеку в назначенный час для дальнейшей реализации, однако тот не возвращает шедевр по неизвестным причинам.

Но некий мужчина заявил, что при возвращении картины собственнику может грозить страховая выплата, которая составляет 30 тысяч долларов. Такая ситуация возникла из-за того, что человек приобретал картину по договору у индивидуального предпринимателя, поэтому возврат сулит подобные последствия.

На сегодняшний день полиция проводит необходимые проверки и решает вопрос по этому делу.

Ранее на лондонском аукционе была продана картина под названием «Портрет Эдмонда Белами», которая создана искусственным интеллектом, за большую сумму $432,5 тысячи.