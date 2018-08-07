В Петербурге Роспотребнадзор изъял 96 кг опасной шавермы

Роспотребнадзор провел в Петербурге проверку заведений быстрого питания, где в итоге пришлось изъять почти 100 кг некачественного продукта.

В северной столице шаверма является лучшим вариантом для тех, кто хочет быстро и сытно поесть. Однако, Роспотребнадзор предупреждает, что в большом количестве торговых точек наблюдаются критические нарушения, поэтому употребление в них быстрой еды может обернуться печальными последствиями.

Так, Роспотребнадзор провел проверку в 35 заведениях, предлагающих шаверму, и каждое из них было обвинено в нарушениях. Одной из самых частых проблем стало нарушение норм гигиены, например отсутствие медкнижки и банальное пренебрежение к простым правилам гигиены. Также, было обнаружено, что многие точки не имеют даже систем канализации и вентиляции. Помимо этого, наблюдались нарушения в хранении пищевых продуктов, что неудивительно при таких условиях оснащения. Также, в данных заведениях отсутствовали необходимые документы и контроль качества отпускаемой продукции.

Владельцы данных заведений были оштрафованы на сумму более полумиллиона рублей. При этом, большая часть из них была закрыта. Сотрудники Роспотребнадзора признались, что в ходе проверок им пришлось изъять около 96 кг шавермы, опасной для потребителя.