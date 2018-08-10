Житель Петербурга выставил на продажу посмертную маску Пушкина за 100 тысяч

Сотрудники Всероссийского музея поэта признали произведение копией. Однако в объявлении на платформе "Avito" продавец рассказал свою версию происхождения артефакта.

По словам жителя Петербурга, его посмертную маску Александра Пушкина отлил в 19 веке скульптор Федор Толстой. Которому автор объявления по имени Андрей приходится дальним родственником. Прапрадед горожанина заключил брак с наследницей мастера, а затем получил маску в числе прочего имущества после смерти супруги. Владелец отмечает, что гипсовое лицо долгое время висело в его квартире, как жуткая семейная реликвия.

Теперь мужчине потребовались деньги. Вот он и выставил маску писателя на продажу в Интернете. Стоимость памятки он оценил в 100 тысяч рублей. До публикации объявления Андрей пытался продать маску Всероссийскому музею Пушкина. Однако у заведения есть оригинальный слепок. Как сотрудники рассказали "Комсомольской правде", выставленный ныне предмет может быть копией настоящей посмертной маски Александра Пушкина. Однако сложно определить, какого отлива. Реставраторы заметили, что произведение лишено защитного воскового слоя. Вероятно, бывшие владельцы стерли его во время мытья.