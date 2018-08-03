Министр РФ в развитии Дальнего Востока взял под опеку совенка из зоопарка

Александр Козлов, который является министром РФ в развитии Дальнего Востока, принял решение побывать в Амурском эколого-биологическом центре, к тором расположен небольшой зоопарк. На территории мини-зоопарка находится около ста животных. Министр участвовал в программе под названием «Возьми животное под опеку». Его выбор остановился на маленьком совенке, который совсем недавно оказался в данном заведении.

В подвале дома ребята обнаружили малыша совы, которого, возможно, пыталась поймать кошка. Только спасатели, которые работают в управлении по делам ГО ЧС в Благовещенске, смогли вызволить птицу из-за решетки. Врачи сразу же принялись осматривать малыша и выяснили, что его крыло понесло сильные повреждения. Из-за этого ему требуется лечение, а на свободе он не справился бы и погиб.

На сегодняшний день птица проходит лечение в эколого-биологическом центре. Его самочувствие хорошее, он прекрасно кушает мясо и часто висит вниз головой в своей клетке. Специалисты сообщили, что данная особь еще птенец, но его рост больше не увеличится из-за особенного миниатюрного вида.

35 жителей зоопарка уже имеют своих опекунов, которые являются обычными жителями города, а также и большие факультеты вузов.

Александр Козлов решил принять участие и взял под опеку маленького совенка. На данный момент министр придумывает имя малышу. Он также решил, что это должен быть общий выбор. Свои предложения может выразить каждый желающий в комментариях на страницу мужчины в Инстаграме.

Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение среди обезьян-игрунок. Мама родила три малыша, но один из них находится под присмотром специалистов. Мать в состоянии выкормить лишь два ребенка, поэтому третий питается смесью и растет в окружении людей.