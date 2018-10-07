Киевлян просят оплатить счет за горячую воду, которой нет уже почти полгода

Жители негодуют от того, что водоканал просит их оплатить счет за горячую воду, которую отключили почти полгода назад.

Жители Киева возмущены тем, что местная муниципальная компания «Киевводоканал» уже на протяжении трех месяцев высылает им счета на горячую воду, которую отключили около 5 месяцев назад. Об этом сообщает Игорь Хохич, глава организации “Люди дела”.

Несмотря на то, что горячая вода отсутствует уже долгое время, водоканал стабильно продолжает выставлять за нее счет. Киевляне постоянно звонят в водоканал с жалобами и возмущениями. И несмотря на то, что жители могут доказать, что счета выставлены ошибочно, сотрудники все равно просят оплатить услуги, после чего и будет выполнен перерасчет.

В самом “Киевводоканале” данную ситуацию объясняют тем, что сейчас проходит переходный период и упорядочивание списка абонентов, что приведет к упрощению формирования списка должников. Помимо этого, в компании рассказали, что на данный момент идет работа над созданием алгоритма оплаты услуг без самозаполняемых квитанций.

Киевляне уже не раз слышали пренебрежительную реакцию властей на просьбу решить данный вопрос. Так, заместитель мэра Петр Пантелеев нашел в данной ситуации и положительные стороны, например то, что жителям удалось сэкономить приличную сумму денег. А депутат Виталий Кличко для решения данной проблемы предложил горожанам приобрести бойлеры, если они нуждаются в горячей воде.