ФОМС пояснили ситуацию с заменой полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пояснил случай с заменой полисов ОМС предыдущего образца на новые документы.

До 1 ноября каждый гражданин РФ должен поменять старый полис ОМС на новый образец документа. Если же этого не произойдет, то у людей возникнут трудности при оказании медицинской помощи, которая не является экстренной.

Сотрудники ФОМС утверждают, что данная информация не действительна. Также ФОМС сообщили, что данная процедура о замене полисов проводиться лишь в плановом порядке.

В фонде рассказали, что полисы старого и нового образца бессрочные и действуют на всей территории РФ.

Более того, не имеет значения, какой именно полис находится у человека, оказание медицинской помощи должно и будет осуществляться для всех граждан, имеющих данный документ.

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