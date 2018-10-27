Адвокат заявил о продолжении работы Мегин Келли на NBC

Сегодня, 09:47 \\ Общество

Журналистка может сохранить место на телеканале, однако гарантированно потеряет собственное шоу. Об этом пишет издание Page Six со слов правозащитника Брайана Фримена.

 Мегин Келли ещё не уволили с NBC. Сотрудница и её адвокат обсуждают с исполнительным руководством дальнейшее развитие ситуации. Как заявил юрист после переговоров в пятницу, шоу Megyn Kelly Today навсегда покинет эфир телеканала. Однако саму ведущую увольнять пока не собираются. Речь идет о продолжении работы на другой должности.

Напомним, во время своей программы Мегин Келли допустила высказывание о чернокожих, которое многие посчитали расистским. Начальство осудило слова журналистки и повела речь о её увольнение. Однако NBC заключило с журналисткой трехлетний контракт, который истечет лишь весной 2020 года. Нарушение условий грозит телеканалу крупной неустойкой. В частности, Мегин Келли недавно потребовала 50 миллионов долларов.

Тем временем, ей уже подбирают место в России. Представитель "Первого канала" приглашает Мегин Келли в Москву - работать на программе "Время".

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Автор - Александр Лубяной
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