Адвокат заявил о продолжении работы Мегин Келли на NBC

Журналистка может сохранить место на телеканале, однако гарантированно потеряет собственное шоу. Об этом пишет издание Page Six со слов правозащитника Брайана Фримена.

Мегин Келли ещё не уволили с NBC. Сотрудница и её адвокат обсуждают с исполнительным руководством дальнейшее развитие ситуации. Как заявил юрист после переговоров в пятницу, шоу Megyn Kelly Today навсегда покинет эфир телеканала. Однако саму ведущую увольнять пока не собираются. Речь идет о продолжении работы на другой должности.

Напомним, во время своей программы Мегин Келли допустила высказывание о чернокожих, которое многие посчитали расистским. Начальство осудило слова журналистки и повела речь о её увольнение. Однако NBC заключило с журналисткой трехлетний контракт, который истечет лишь весной 2020 года. Нарушение условий грозит телеканалу крупной неустойкой. В частности, Мегин Келли недавно потребовала 50 миллионов долларов.

Тем временем, ей уже подбирают место в России. Представитель "Первого канала" приглашает Мегин Келли в Москву - работать на программе "Время".