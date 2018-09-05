В Чите пройдет фестиваль науки "Жажда открытий"

В Чите состоится Фестиваль науки под названием «Жажда открытий». Всего пройдет около 150 мероприятий в нескольких городах.

Каждый желающий может прийти на научно-популярные лекции и различные площадки. Также будут проводиться конкурсы, выставки и научные бои, разные интеллектуальные игры и викторины.

При открытии мероприятия пройдет презентация фильма «Потенциал молодых ученых Забайкалья», после чего, ученые из МГУ проведут лекцию для всех присутствующих. Гости смогут увидеть химическое реалити-шоу, футбол роботов и многие другие интересные мероприятия. Ранее стало известно, что российские и зарубежные театры смогут принять участие в IV Международном детском театральном фестивале под названием «Маршак». Данное мероприятие состоится с 27 октября по 4 ноября в городе Воронеже. Организаторы также рассказали все подробности фестивала.