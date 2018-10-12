Любители хоккея предложили назвать аэропорт в Омске в четь Виктора Блинова

Общественные деятели выдвигают различные кандидатуры для названия аэропорта в Омске. На данный момент этот город вошел в список 45 городов, которые участвуют в проекте «Великие имена России» и будут называть аэропорта в честь великих людей. Общественная палата приняла решение для переименования зданий, где совершают посадку самолетов.

До настоящего времени общественная палата представила всего десять фамилий, которые могут стать названием аэропортов. В данном списке находились такие имена, как Дмитрий Карбышев, Дмитрий Язов, Виктор Блинов и другие.

Фанаты хоккея, которых в Омске около десятка тысяч, предложили назвать местный аэропорт в честь Виктора Блинова, который является Чемпионом Олимпийских игр, Европы, а также всего мира.

Ранее в Волгодонске предложили назвать новые улицы любому желающему жителю города. Каждый может принять участие в развитии и оставить кусочек себя в истории города. Заявки принимаются в письменном виде, где также оставляются контакты жителя для того, чтобы в дальнейшем была возможность для связи.