В зоопарке Ростова-на-Дону произошло пополнение среди семейства обезьян-игрунок

Сегодня, 18:54 \\ Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение среди семейства обезьян-игрунок Шамана и Лили. Это их первые малыши, в количестве трех новорожденных. Работники зоопарка сообщили, что два малыша на данный момент рядом с матерью, а третий находится в руках зоологов, так как мать не в силах выкормить всех новорожденных.

 Сотрудники кормят новорожденного молочной смесью через каждые три часа в течении всех суток. Его вес достигает уже 40 граммов, а также выражает активное поведение и пытается научиться передвигаться по канату. При рождении малыши весят немного меньше 20 граммов. Взрослые особи обезьян-игрунок образовали пару в 2017 году. За такой короткий срок зоологи получили потомство. В первые несколько месяцев дети постоянно находятся на спине у своей матери. А на второй день после рождение можно увидеть появление зубов.

Каждый желающий может увидеть малышей и их родителей в рабочее время зоопарка.

Ранее в зоопарке Ростова в паре львов по кличке Цезарь и Олесия появился малыш. Львенка назвали Аракс. Весной 2018 года зоологи решили сформировать данную пару, в результате чего появилось потомство в количестве одного нового зверя. 18 ноября львенку будет месяц.

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Автор - Дарья Андросова
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