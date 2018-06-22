Бывший мер Москвы Юрий Лужков назвал "ерундой" рейтинг богатейших женщин по версии Forbes

Недавно журнал Forbes опубликовал список богатейших россиянок. Однако бывший мер Москвы Юрий Лужков рассказал, что он думает об этом рейтинге. Об этом сообщает Nation News.

Экс-мер столицы России открыто заявил, что этот список — это полная ерунда. Люди, которые собирали данные для этого списка, не владеют точной информацией. Он добавляет, что ничего подобного, на самом деле, не было и не существует по сей день.

Российский политический деятель сказал, что если бы он лично составлял этот рейтинг, он бы выглядел по другому. В частности, его жене Елене Батуриной, такие топы не интересуют.

Напомним, что в списке самых богатых женщин России на первом месте оказалась Елена Батурина — супруга экс-мера Москвы Юрия Лужкова. Ее денежный капитал журнал оценил в один миллиард и двести миллионов долларов. Далее находится Татьяна Бакальчук, которая является основательницей интернет-магазина Wildberries. Она владеет состоянием в 600 миллионов долларов. Следом за ней идет Елена Рыболовлева. Она является экс-женой владельца футбольного клуба «Монако». Ее экс-супруга зовут Дмитрий Рыболовлев. А топ-5 состоятельных женщин Российской Федерации закрывает Ольга Белявцева. Она входит в совет директоров компании «Прогресс Капитал».