В Москве пройдет фестиваль "Московские сезоны", где инвалиды представят свою сувенирную продукцию

Сегодня, 15:08 \\ Общество

Люди, у которых особенное развитие, теперь могут сделать своими руками и показать свою сувенирную продукцию на предстоящем фестивале под названием «Московские сезоны». О данном мероприятии рассказала Татьяна Потяева, которая является уполномоченной по правам человека в Москве.

 Многие инвалиды мечтают о возможности реализации продукции, которую они делают сами, на торговых точках столицы. На данный момент Сергей Собянин решил взять начало такому проекту именно на фестивале «Московские сезоны». Также Собянин сообщил о возникновении киоска, где особенные люди смогут попробовать продать свою продукцию. «Московские сезоны» являются известными городскими фестивалями для любого времени года. Они начали свой путь в Москве в 2013 году. На данный момент около 30 фестивалей прошло в столице нашей страны.

«Московские сезоны» проходят при поддержке руководства Москвы, а также мэра столицы. Вся организация ярмарок лежит на плечах одноименного городского бюджетного учреждения.

Ранее стало известно о предстоящем финансовом фестивале в Москве. 17 ноября состоится данное мероприятие на территории РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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Автор - Дарья Андросова
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