Королева Елизавета II определилась со своей любимой невестой

Ходили бесконечные слухи о том, что королева Елизавета II испытывает крайне негативные чувства к супруге принца Уильяма — Кейт Миддлтон. После одного недавнего случая некоторые вопросы на эту тему сразу начали отпадать.

Как известно, Ее Величество Елизавета II оставляет портреты своей семьи на столе. Их всегда могли заметить гости королевы — премьер-министр и другие политические деятели из разных стран. Однако ее семья настолько огромна, что портреты всех членов семьи выставить на показ просто невозможно. По этому она выставляет лишь некоторые фотографии семейства.

В момент крайней официальной встречи британские журналисты успели сделать множество фотографий, на которых был виден портрет принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. А рядом находился портрет Уильяма с его братом — принцем Гарри. Портрету с Меган Маркл места в тот день не нашлось. Тогда все фанаты подумали, что Кейт Миддлтон нравится Ее Величеству больше, а с Меган у нее складываются теперь не очень хорошие отношения.

Публика считает, что Меган Маркл своей внешностью и разносторонними нарядами нарушает королевский этикет в то время, как Кейт Миддлтон постоянно находится в списках гостей на званные ужины, носит ценные украшения от королевы Елизаветы и присутствует на официальных встречах.

В тот день королева Елизавета II принимала австралийского политика Стивена Маршалла.