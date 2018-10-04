В Госдуме предложили блокировать интренет-сервисы для знакомств

С таким предложением выступила глава парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Против такой идеи высказался "единоросс" Антон Горелкин.

Представитель семейных интересов в Госдуме считает интернет-сервисы для знакомств опасным явлением. Тамара Плетнева отмечает, что для создание крепкого брака необходимо лично договариваться о встречах, общаться и знакомиться с родителями. Она осудила систему, которая подбирает пару по нажатию на кнопку.

По мнению политика, сервисы представляют опасность. В первую очередь - для девушек. Тамара Плетнева отмечает, что "будущим мамам" необходимо вести себя ответственнее и мудрее при знакомстве с потенциальным партнером. Мужчинам свойственно пропадать после интимной связи, а россиянкам часто приходится разбираться с последствиям. Кроме того, интернет-знакомый может оказаться злоумышленником или психически нездоровым человеком.

Тамара Плетнева предложила полностью блокировать средства для знакомств по сети. Как сообщает агентство "Москва", политик также не против массового ограничения доступа к интернету - рассаднику сплетен, вранья и оскорблений. Лучше знакомиться по старинке: в транспорте, на улице или в группах по интересам.

Но Антон Горелкин из комитета по информационной политике и связи не согласен с таким отношением к сайтам знакомств. По его данным, именно с них в России начинаются до 30% браков. Депутат отметил, что сегодня намного больше людей обзаводится личным транспортом, лишая себя случайной возможности найти вторую половинку в общественном. Он напомнил, что в СССР были конторы для сводничества. А знакомства на улице привели к мировому рекорду по абортам в 1960-е годы. Поэтому Антон Горелкин предложил улучшать механизмы защиты пользователей, а не блокировать интернет-сервисы.