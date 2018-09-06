Forbes составил список самых состоятельных россиянок

Сегодня, 12:02 \\ Общество

В журнале Forbes опубликовали ТОП-список самых состоятельных женщин из России.

Всемирно известное издание Forbes, которое славится своими постоянными рейтингами, подсчитало состояние самых влиятельных россиянок. Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала.

Возглавила рейтинг Forbes вторая половинка бывшего главы российской столицы Юрия Лужкова Елена Батурина. На сегодняшний день она является президентом компании по работе с недвижимостью «Интеко», а ее доходы по подсчетам редакции составляют 1,2 миллиарда долларов. На вторую строчку журнал определил Татьяну Бакальчук с суммой доходов в 600 миллионов. Татьяна руководит престижным интернет-магазином одежды Wildberries. Замыкает тройку призеров с таким же показателем, как у Бакальчук, Елена Рыболовлева, экс-супруга российского олигарха Дмитрия Рыболовлева, который известен в футбольных кругах, как президент команды «Монако». Далее за первой тройкой расположилась Наталья Филева, хозяйка двух крупных авиакомпаний. На пятое место Forbes определил члена совета директоров фирмы «Прогресс Капитал» Ольгу Белявцеву.

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Автор - Антон Словацкий
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