Изгнанный из СССР писатель Анатолий Гладилин скончался в Париже

Советский диссидент ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом СМИ рассказали близкие родственники покойного. А также французский журналист Анатолий Копейкин.

Анатолий Гладилин скончался ночью 24 октября. Смерть настигла его в Париже, столице Франции, где он провел половину своей жизни. В 1976 году власти СССР изгнали его из страны за провокационное творчество. Родина оценила его заслуги перед русской литературой лишь в 2012 году, вручив медаль имени Пушкина.

Расцвет карьеры Анатолия Гладилина пришелся на 60-е годы. Первым его произведением стала "Хроника времен Виктора Подгурского". В Советском Союзе он успел издать ещё несколько повестей, включая "Историю одного неудачника", "Евангелие от Робеспьера" и "Бригантина поднимает паруса". Уже в во время европейской эмиграции он написал "Тигрушку", "Парижскую ярмарку" и "Улицу генералов". Помимо своей литературной деятельности, Анатолий Гладилин выступал на Deutsche Welle и "Радио Свобода".