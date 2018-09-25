Минтранс рекомендует менять цены на общественный транспорт в течение суток

Сегодня, 09:27 \\ Общество

Министерство транспорта России предоставило правительству на рассмотрение проект гибких цен на проезд в общественном транспорте.

Представители Минтранса Российской Федерации предложили депутатам рассмотреть идею о вариативности цен на пользование общественным транспортом в течение дня. В ведомстве рассказали, что такой метод давно используется во многих европейских странах. Для того чтобы разгрузить пассажиропоток, в утреннее и вечернее время необходимо повысить стоимость проезда, а в дневное – снизить. Введение таких тарифов распределит пассажиров на протяжении дня. В часы пик будут ехать только те, кому необходимо попасть на работу или учебу, а чуть позже – все остальные.

Соответствующее предложение Минтранса рассмотрят в правительстве. В случае одобрения, законопроект направят в региональные администрации, которые будут искать методы исполнения распоряжения в 2019-2025 годах. На данный момент представители Министерства транспорта сами не знают, как инициативу можно проще воплотить в жизнь.

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Автор - Антон Словацкий
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