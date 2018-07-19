В Беларуси отпраздновали 100 лет ВЛКСМ, забыв о распаде СССР

Белорусский государственный университет украсили портреты Ленина и Сталина, а студенты в принудительном порядке подготовили номера к праздничному концерту.

Учащиеся Белорусского государственного университета пожаловались в Сети, что администрация учебного заведения в принудительном порядке заставляет их участвовать в концерте, противоречащем их политическим убеждениям. 29 октября 2018 года в ВУЗе собрались отпраздновать 100 лет со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ), совершенно забыл о распаде СССР.

В преддверие «праздника» корпуса университета украсили портретами Владимира Ленина, Никиты Хрущёва, Бориса Ельцина и Иосифа Сталина, а бюст вождя трудящихся всего мира вместе с красным знаменем со знаменитой фразой «Пролетарии всех стран объединяйтесь» украшала сцену актового зала. Администрация также не постеснялась призывать студентов на праздничный концерт ко дню рождения Комсомола за дополнительные «плюшки». Учащимся пообещали выписать освобождение, а также дополнительный «плюсик к карме». В конце празднования студенты вывесили красное знамя, где золотыми буквами была выведена фраза: «Вся власть – студсоюзу». После того, как информация разлетелась по соцсетям, администрация университета приняла решение убрать все декорации.