Московский дом Обрабстроя стал архитектурным памятником

Сегодня, 13:31 \\ Общество

Дом Обрабстроя, расположенный в Басманном районе столицы, получил статус памятника советской архитектуры.

Жилому дому товарищества «Объединенное рабочее строительство», который был возведен в 1931 году в Басманном районе, решили присвоить статус архитектурного памятника Москвы. Данное решение опубликовано на официальном портале столичной администрации. В нем указывается, что дом Обрабстроя теперь будет охраняться, как представляющий историческую ценность.

К строительству высотки приложил руку советский архитектор Василий Кильдишев. Он создал проект в стиле конструктивизма. Здание представляет собой 4 корпуса с разным количеством этажей. Самая высокая девятиэтажная часть вмещала в себя квартиры и общежитие на 4-х последних этажах. В подвальном помещении располагались хозяйственные комнаты, прачечная, помещение для занятий спортом и клуб для собраний или концертов. На крыше шестиэтажной части находился детский сад.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока местные жители не знают, что делать с пойманным животным. Некоторые пользователи усомнились, что животное...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В Ростове появился светофор-анархист

 Необычный светофор появился сегодня в Ростове в районе СИиТО. Автомобилисты с утра 22...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

В Ростове бойцовский пес, гуляющий с человеческой ногой в зубах, ужаснул горожан

 Жители Ростова стали свидетелями страшного зрелища. Пес по кличке "Адик" разгуливает по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ