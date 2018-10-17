Московский дом Обрабстроя стал архитектурным памятником

Дом Обрабстроя, расположенный в Басманном районе столицы, получил статус памятника советской архитектуры.

Жилому дому товарищества «Объединенное рабочее строительство», который был возведен в 1931 году в Басманном районе, решили присвоить статус архитектурного памятника Москвы. Данное решение опубликовано на официальном портале столичной администрации. В нем указывается, что дом Обрабстроя теперь будет охраняться, как представляющий историческую ценность.

К строительству высотки приложил руку советский архитектор Василий Кильдишев. Он создал проект в стиле конструктивизма. Здание представляет собой 4 корпуса с разным количеством этажей. Самая высокая девятиэтажная часть вмещала в себя квартиры и общежитие на 4-х последних этажах. В подвальном помещении располагались хозяйственные комнаты, прачечная, помещение для занятий спортом и клуб для собраний или концертов. На крыше шестиэтажной части находился детский сад.