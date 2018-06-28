Аптеки призывают Роскомнадзор заблокировать сайт Ozon.ru

Сегодня, 10:30 \\ Общество

Союзу профессиональных фармацевтических организаций не нравится, что ресурс продает лекарства через интернет. В связи с этим предприниматели отправили жалобы в различные ведомства.

 С 2007 года правительство запретило в России торговать медикаментами на онлайн-ресурсах. Потребители должны перед покупкой ознакомиться с препаратом. Но по данным руководства аптек, в начале октября сайт Ozon.ru открыл онлайн-продажи таких товаров с доставкой. Пока услуга доступна лишь небольшой группе покупателей.

Генеральный директор сети "Неофарм" Евгений Нифантьев сообщил изданию "КоммерсантЪ", что лично купил через Ozon.ru две упаковки витаминов и жаропонижающий препарат "Нурофен". На следующий день курьер доставил заказ на дом. В связи с этим представители СПФО призывают сотрудников Роскомнадзора проверить, законна ли деятельность интернет-ресурса. Если сайт действительно продает лекарства, вопреки постановлению правительства, его могут заблокировать.

Представитель Ozon Мария Заикина не соглашается с обвинениями фармацевтов. По её словам, компания открыла аптеки в Москве и Твери, где покупателям необходимо забирать заказанные на сайте товары. Если же больной не может самостоятельно ходить из-за симптомов, обязанности по осмотру лекарств и доставке на дом можно возложить на курьеров.

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Автор - Александр Лубяной
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