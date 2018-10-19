В Москве на два дня все парковки будут бесплатными

В столице все парковки будут бесплатные на пару дней для местных жителей, а также для гостей Москвы. Такое событие продлится в период ноябрьских праздников — 4 и 5 ноября.

В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» предупредили о том, что 4 и 5 ноября парковки станут открыты для бесплатного пользования. Плата за услугу не будет взиматься по случаю Дня народного единства. Таким образом, водитель сможет припарковать свою машину на любой улице города Москва, которая включена в зону городского парковочного пространства.

Тем не менее, всех водителей просили не забывать правила дорожного движения и парковки в праздничные дни. В ГКУ просят не оставлять свои авто в неположенных местах, включая стоянки и закрытые шлагбаумы. За соблюдением дорожных правил будут следить городские службы.