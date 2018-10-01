ВГТРК отказался показывать фильм о Поклонской

Сегодня, 08:23 \\ Общество

Стало известно о неожиданном решении российского телеканала относительно кинокартины о российском депутате.

Сообщается, что ВГТРК не будет показывать детектив, посвящённый экс-прокурору Крыма, депутату от "Единой России" Наталье Поклонской. Отмечается, что заказ на производство киноленты был получен после проведения референдума о присоединении к РФ на Крымском полуострове. Известно, что съёмочный процесс был окончен ещё 3 года назад.

Однако, несмотря на то, что картину планировали показать в начале 2018 года, в эфирной сетке "Крымская сакура" так и не появилась. Отмечается, что компания "ГринЛайт фильм", которая занималась его созданием, в 2016 представила 8-ми и 12-серийную версию киноленты, на последнюю из которой в 2017 году Минкультом было выдано прокатное удостоверение.

Режиссёр фильма Виталий Павлов заявил, что за это время на ВГТРК сменилось руководство, в том числе генеральный продюсер, однако причина отказа всё ещё неизвестна.

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Автор - Татьяна Сазонова
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