Российские водители могут получить срок за побег с места ДТП

Сегодня, 07:36 \\ Общество

Правительство планирует изменить наказание, которое применяется к участникам дорожного движения в случае правонарушения.

Так, российские водители теперь могут попасть за решётку после побега с места ДТП. Теперь, если владелец транспортного средства скрылся после аварии, будет введена уголовная ответственность наравне с вождением в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что инициатива поступила от представителей МВД РФ. Так, если упомянутые поправки будут внесены, то наказание будет более строгим.

К примеру, если после ДТП пострадавшие получат тяжёлые травмы, то водитель может получить тюремный срок до четырёх лет. В случае летального исхода время лишения свободы увеличивается - от четырёх до девяти лет. На данный момент меры более лояльны - до двух лет и от трёх до семи лет соответственно.

Власти считают, что таким образом можно будет решить проблему побега водителей с места происшествия - таким образом они пытаются скрыть своё нетрезвое состояние, которое спустя время практически невозможно доказать. Однако после нового постановления виновнику не будет смысла убегать от ответственности.

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Автор - Татьяна Сазонова
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