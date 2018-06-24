С 2011 года в Москве построено более 800 км дорог

Собянин утверждает, что к 2023 году данная сумма увеличится до 1300 км.

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые вступил на должность в 2011 году. По его словам, за эти несколько лет ему удалось добиться развития в разных отраслях города.

Так, Собянин подчеркнул, что за последние 8 лет в Москве было построено более 800 тысяч километров дорог. При этом, он обещает, что за ближайшие 5 лет планируется строительство еще 500 км. К этому же времени завершатся действующие на данный момент, среди которых находится строительство ЦКАД.

Также, по словам мэра, ему удалось значительно снизить загруженность основных дорог и увеличить среднюю скорость передвижения, несмотря на высокую загруженность автомобилей в области.

Ожидается, что новые трассы, которые будут идти в обход города помогут еще больше разгрузить московские дороги, в особенности от грузовых автомобилей.

Помимо этого, Собянин утверждает, что к 2023 году около 90% москвичей будут оснащены метро в шаговой доступности от дома. Отмечается, что подобного плана получится достичь благодаря Большой кольцевой линии, которая будет включать себя 31 станцию, а ее протяженность составит около 70 км.