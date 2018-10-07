Хитом продаж в США стали товары с символикой космических войск, которые еще не сформированы

Сегодня, 13:20 \\ Общество

План Дональда Трампа о необходимости создания национальных космических войск находится только на стадии разработки, прилавки уже заполонили многочисленные товары с их символикой. Они расходятся невероятно быстро.

 Американское издание The Washington Times рассказало, что товары с символикой космических войск США, которые еще только предстоит сформировать, уже стали настоящим хитом продаж. Американцам так понравилась продукция с этим изображением, что они принялись буквально сметать ее с полок магазинов.

Интересно, что доходы с продаж идут на финансирование Республиканской партии. Например, именно такой механизм предусмотрен в штате Западная Виргиния. Он обеспечивает партию в округе Вуд. Однако сообщается, что денежные средства поступают настолько активно, что вывод только один: футболки с символикой очень быстро пропадают с прилавков. Примечательно, что майки можно приобрести как в штаб-квартире в округе, так и на сайте. Цена за одну такую футболку составляет 15 долларов.

Председатель отделения Республиканской партии в округе Вуд Роб Корнелиус отметил, что в настоящий момент все вещи и предметы с символикой космических войск стали настоящим хитом. «Это кич, это весело», - комментирует сложившуюся ситуацию политик. Интересно, что разнообразие продукции, на которую нанесен символ, очень велико. Amazon, Etsy, TeePublic и Pop Threads предлагают и толстовки, и кепки, и кружки, и нашивки, и стикеры. Больше всего, что ожидаемо, товары пользуются популярностью у молодежи.

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Автор - Евгения Чернобаб
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